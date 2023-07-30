«Минут 15 длилось»: турист о смертоносном урагане в Марий Эл Турист из Марий Эл заявил, что ураган длился не более 15 минут

Фото: t.me/mchs_official

Ураган, обрушившийся на Республику Марий Эл и унесший жизни нескольких человек, длился около 15 минут, рассказал изданию «Подъем» один из очевидцев. По словам мужчины, он отдыхал на озере Яльчик с женой и двумя маленькими детьми.

Турист добавил, что буря началась очень быстро. Сперва раздался грохот, после чего начался ливень с градом. Они с супругой и детьми укрылись от урагана лодкой. Мужчина признал, что им еле удалось удержать ее.

Минут 15 примерно длилось все, в два захода. Недалеко от нашего места также были повалены деревья. Мы это не снимали, так как хотели скорей оттуда уехать, так как мы были с маленькими детьми, под лодкой прятались мы с супругой и двое маленьких детей, — рассказал турист.

Как сообщалось ранее, ураган в республике повалил большое количество деревьев на базе отдыха у озера Яльчик. Ориентировочно в момент разгула стихии на пляже отдыхали свыше 500 граждан. Число погибших составило восемь человек. Еще 29 пострадали.

Стихия обрушилась на восемь регионов Поволжья, среди которых Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области. В общей сложности погибли 10 человек, 76 пострадали.