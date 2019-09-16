Синоптики предупредили жителей Санкт-Петербурга о первых заморозках, которые обрушатся на северную столицу в ночь на 19 сентября.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по городу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидается, что температура воздуха опустится до минус 3 градусов.
Жителям и гостям Петербурга синоптики рекомендовали доставать тёплую одежду из шкафов и одеваться согласно погоде, чтобы не переохладиться.
Ранее News.ru писал о том, что третья волна бабьего лета придёт на территорию Москвы с 23 сентября, когда средняя температура воздуха составит 15 градусов тепла. Об этом журналистам рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.