Мину времен войны обнаружили в Стругах Красных под Псковом

Фото: МО РФ

В Стругах Красных Псковской области обнаружили ржавый предмет, похожий на снаряд. Саперы идентифицировали находку как минометную мину диаметром 82 миллиметра времен Великой Отечественной войны, сообщается в Telegram-канале «ПАИ ПСКОВСКАЯ СВОДКА».

Канал опубликовал снимок мины, идентифицированной группой разминирования поисково-спасательного отряда областной службы спасения в Струго-Красненском районе. На нем видно, что ржавый снаряд был наполовину закопан в землю.

Ранее сообщалось, что мужчина нашел недалеко от дороги несколько снарядов времен Великой Отечественной войны и притащил их к себе на участок в подмосковном садовом товариществе «Дыбино». После этого он вызвал экстренные службы.

В конце марта во дворе жилого дома в московском районе Ясенево обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Территория находки была оцеплена, на месте обнаружения работали саперные бригады.

В мае в Москве на строительной площадке нашли предмет, который похож на боеприпас. Приехавшая на место происшествия группа разминирования подтвердила информацию и дополнительно нашла еще 24 единицы взрывных устройств. Специалисты вывезли их на полигон для дальнейшей утилизации.