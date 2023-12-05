«Мину» обнаружили в вагоне поезда на станции в Хабаровском крае SHOT: бутылку с надписью «мина» нашли на сортировочной станции под Хабаровском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бутылку с надписью «мина» обнаружили в грузовом поезде на железнодорожной станции в Хабаровском крае, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По его данным, на место происшествия прибыли взрывотехники и изъяли находку на экспертизу. Инцидент на движение поездов не повлиял.

Бутылку нашли в вагоне поезда на сортировочной станции Хабаровск-2, где выполняются сортировка, выгрузка, погрузка составов. Место происшествия оцепили. Представляет ли бутылка опасность, пока неизвестно.

В ночь на 29 ноября в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Бурятии загорелся вагон в составе грузового поезда. На перегоне воспламенилась цистерна с топливом. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что это была диверсия.

До этого сообщалось, что в Дагестане зарегистрировали первый случай поджога железнодорожного оборудования. Инцидент произошел на станции Буйнакск в черте одноименного города. По подозрению в совершении преступления задержали школьника. Он признался в содеянном и пояснил, что его к совершению преступления никто не принуждал и не обещал вознаграждения. По словам подростка, он намеревался забрать из сгоревшего шкафа лом цветных и черных металлов.