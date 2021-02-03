Минтруд назвал регионы с наибольшим ростом числа безработных

https://static.news.ru/photo/3b87b158-66cb-11eb-ae67-96000091f725_660.jpg Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Количество безработных за время пандемии коронавируса более всего увеличилось в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Ленинградской области. В целом, с 1 апреля 2020 года по 25 января 2021 года численность зарегистрированных безработных в России увеличилась на 1,9 млн человек, или в 3,6 раза.

В наибольшей степени численность безработных увеличилась в Кабардино-Балкарской Республике (в 10,2 раза), Ставропольском крае (в 8 раз), Ленинградской области (в 7,5 раз), Карачаево-Черкесской Республике (в 7,1 раза), Калининградской области (в 7 раз), Республике Крым (в 7 раз), Нижегородской области (в 6,4 раза), — цитирует РИА Новости проект Минтруда.

В ведомстве уточнили, что с 11 по 25 января 2021 года лишились работы 615,3 тысячи человек, а по состоянию на 25 января 2021 года к увольнению готовились ещё 105,7 тысячи человек. Наибольшее их число приходится на Москву (22 641 человек), Кузбасс (6 107 человек), Подмосковье (4 510 человек), Татарстан (3 832 человека) и Краснодарский край (3 646 человек).

Больше всего увольнений пришлось на сферу научных исследований (3 268), денежного посредничества (3 047) и деятельности по управлению финансово-промышленными группами (2 346).

Как писал NEWS.ru, по словам президента РФ Владимира Путина, ситуация с безработицей по итогам 2020 года оказалась лучше ожидаемой. Также российский лидер призвал довести до логического завершения предложения правительства по расширению программы поддержки занятости. Во время встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым Владимир Путин поинтересовался, как складывается ситуация на рынке труда. Министр сообщил, что сейчас дополнительно поддерживаются пострадавшие отрасли, малый и средний бизнес, готовятся предложения по расширению программы профессионального обучения и поддержке предприятий, которые готовы участвовать в ней.

Также Путин потребовал от Решетникова быстрее проработать возможные меры поддержки самозанятых, так как это — «сектор, пострадавший прежде всего от пандемии».