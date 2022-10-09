Минтранс сообщил о возобновлении движения пригородных поездов в Крыму

Фото: t.me/Mintrans_Russia

Минтранс сообщил, что движение пригородных поездов возобновилось на Крымском мосту после теракта. С понедельника, 10 октября, движение пригородных поездов по мосту будет проходить согласно расписанию, говорится в сообщении ведомства.

Коллеги из РЖД совместно с Крымской железной дорогой провели и продолжают выполнять значительную работу, что позволило уже сегодня начать пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов, — говорится в сообщении.

В настоящий момент рабочие восстанавливают разрушенные автомобильные пролеты на Крымском мосту. К ремонту подключена спецтехника, район проведения работ огражден.

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что помимо представителей Службы безопасности Украины (СБУ), в организации подрыва участвовали граждане РФ и иностранных государств. Сотрудники ФСБ уже установили подозреваемых, которые причастны к теракту на Крымском мосту.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник заявил, что восстановление двух обрушившихся пролетов Крымского моста является делом нескольких недель — и это небольшие сроки.