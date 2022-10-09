Минтранс рассказал о работе паромной переправы в Крым Минтранс: паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем работает стабильно

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Минтранс сообщил о стабильной работе переправы между Крымом и Краснодарским краем. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале, показав работу парома.

На данный момент паром выполнил уже три рейса.

Паром «Керченский 2» с грузовыми автомобилями на борту отправился из пункта Крым в 01:52. Он доставил в порт Кавказ 16 грузовых автомобилей и 25 пассажиров. В порту Кавказ на паром загружены 13 автомобилей и 14 пассажиров, которые в 05:05 доставлены в п. Крым, — отмечает министерство.

В ведомстве добавили, что в третий рейс паром вышел в 05:50. На его борту было 10 автомобилей и 39 пассажиров.

В субботу, 8 октября, утром на Крымском мосту вспыхнул пожар. Как сообщил НАК, на мосту подорвался грузовой автомобиль, от взрыва вспыхнули семь цистерн с топливом проходившего в этот момент по мосту железнодорожного состава. В результате обрушились два автомобильных пролета, судоходные арки не повреждены.

Ранее вице-премьер России Марта Хуснуллин поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста. Сроки восстановительных работ буду названы после инструментального обследования моста, что может занять сутки. После этого будет проведена проверка физической нагрузки.