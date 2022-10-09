Минтранс: пригородное сообщение поездов в Крыму возобновят к 19:00

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пригородное движение пассажирских поездов через Крымский мост восстановят к 19:00 по мск, сообщает Минтранс РФ. По информации министерства, на текущий момент движение грузовых и пассажирских локомотивов дальнего следования по транспортному объекту Крыма осуществляют согласно установленному графику.

В настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику. В 19:00 также полностью будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение по данному участку, — сообщает Минтранс.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. По имеющимся данным, три человека погибли.

Вице-премьер России Марта Хуснуллин поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста. Сроки восстановительных работ буду названы после инструментального обследования моста, что может занять сутки. После этого будет проведена проверка физической нагрузки.