Стало известно, сколько поездов отправятся из Крыма 8 октября «Гранд сервис экспресс»: 8 октября из Крыма отправятся пять поездов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания-оператор по железнодорожным перевозкам в Крым «Гранд сервис экспресс» сообщила, что отправка поездов из Симферополя в Санкт-Петербург, Кисловодск и Москву, из Севастополя в Санкт-Петербург и из Евпатории в Москву будет осуществляться согласно графику. Первый состав № 28 начнет следование из Симферополя в Москву в 17:10.

№ 8 отправится из Севастополя в Санкт-Петербург в 17:15, № 166 из Симферополя в Москву в 20:00, № 426 из Симферополя в Кисловодск в 20:30, № 174 из Евпатории в Москву в 22:20.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета. Позднее в Сети появилось фото взорванного грузовика.

Инцидент на Крымском мосту не повлиял на судоходство в Керченском проливе. Власти сообщили, что в настоящее время готовится запуск паромной переправы через пролив. Минтранс РФ приступил к оценке объемов повреждений, а также сроков восстановительных работ на Крымском мосту. В министерстве также поручили задействовать новые логистические схемы с целью поддержания населения и экономики Крыма товарами.