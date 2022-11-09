Минтранс: движение по Крымскому мосту закроют на полдня 12 ноября

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Министерстве транспорта РФ сообщили, что Крымский мост, который ремонтируют после взрыва, будет закрыт для движения автомобилей 12 ноября на 12 часов, передает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. Отмечается, что за это время на объекте будут проводиться ремонтно-восстановительные работы. Ограничения начнут действовать с 04:00 до 16:00 по московскому времени.

12 ноября с 04:00 до 16:00 (по московскому времени) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами, — сообщили в Минтрансе.

8 ноября Крымский мост также закрывали для проведения работ по установке нового пролета автомобильной части.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее заявил, что движение по всем полосам автодорожной части Крымского моста будет восстановлено в полном объеме 20 декабря. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего загорелось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Жертвами ЧП стали четыре человека.