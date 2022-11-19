Минтранс: автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили, сообщили в Telegram-канале Минтранса России. По информации ведомства, транспортное сообщение восстановили в 15:10 по мск. Движение ранее было приостановлено в связи с ремонтом дорожных полос.

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено. Сегодня в 15:10 (мск) открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, — сообщили в ведомстве.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что движение по всем полосам автодорожной части Крымского моста будет восстановлено в полном объеме 20 декабря.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего загорелось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Жертвами ЧП стали четыре человека.

Власти России назвали взрыв на мосту терактом и обвинили в нем украинские спецслужбы. При этом президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности Киева к взрыву.