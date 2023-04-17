Российским школьникам предложили петь песню со словом «ватник» В кубанской школе исполнение песни о «ватниках и колорадах» объяснили рекомендациями Минобрнауки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе кубанской школы № 9 Анастасия Литевко объяснила Telegram-каналу «Подъем», что исполнение песни о «ватниках и колорадах» соответствует рекомендациям Минобрнауки. По ее словам, при подготовке «Разговоров о важном» педагоги использовали только официальные методички.

Мы в первую очередь в «Разговорах о важном» опираемся на методические рекомендации, которые нам направляет Министерство образования. Там есть полностью прописанный сценарий, и к этому сценарию прилагается список разработок, в том числе видео и аудио. У нас всё идёт в рамках сценария, — сказала Литевко.

Ранее Telegram-канал Sota сообщил, что ученики кубанской школы пели песню со словами: «Пусть ватником зовут и колорадом, но память наша крепче, чем гранит».

27 февраля традиционный урок «Разговоры о важном» провел актер Иван Охлобыстин. В ходе занятия он сравнил женщин с грибницами и заявил, что их главная сила — способность рожать. Мужчин Охлобыстин сопоставил с охотниками на мамонтов и подчеркнул, что их сила в правде.