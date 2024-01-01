Минобразования Северной Осетии опровергло сообщения о нападении на школу

Фото: t.me/ellaalibekova55

Элла Алибекова

Министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова опровергла появившуюся в социальных сетях информацию о нападении на одну из школ республики. В своем Telegram-канале она назвала «нелюдями» тех, кто при подобных провокациях упоминает о трагедии Беслана.

В социальных сетях распространяется информация о возможном нападении на одну из школ Северной Осетии. Хочу подчеркнуть, что информация ложная! Она проверена соответствующими службами, правоохранительные органы держат ситуацию на контроле. <...> Подобные посты считаю настоящим преступлением. Особенно чудовищно то, что эти нелюди — авторы фейков — упоминают школу в Беслане, — написала Алибекова.

По словам министра, канал, распространяющий подобную информацию, мог быть создан одним из украинских центров информационно-психологических операций, в чью задачу входит «посеять панику, оказывая эмоциональное и психологическое воздействие на людей». Алибекова отметила, что похожие каналы появились в ряде городов России. Например, в Вологде неизвестные обещали устроить теракты в восьми школах города. Сообщения появились в начале декабря 2023 года. Министр призвала граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что идея отключить в российских социальных сетях активные ссылки на запрещенные площадки может лечь в основу конкретного решения. Она была предложена во время беседы с журналистами в Общественной палате России. Депутат отметил, что намерен обсудить идею с руководством «ВКонтакте».