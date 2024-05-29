Минобразования рассказало о выводах после скандала на ЕГЭ в Воронеже Минобразования: комиссия не нашла нарушений на экзамене в воронежской школе №62

Экзаменационная комиссия не обнаружила нарушения моральных норм и порядка проведения экзамена после скандала на ЕГЭ в Воронеже, сообщили по итогам служебного заседания рабочей группы государственной экзаменационной комиссии по инциденту в школе №62 в региональном министерстве образования. По данным ведомства, просмотрены записи камер видеонаблюдения в аудиториях и на входе.

Министерство образования Воронежской области предоставляет первые результаты заседания рабочей группы государственной экзаменационной комиссии, проводящей служебное расследование по инциденту на пункте проведения экзамена (ППЭ) на базе школы №62. Комиссия не обнаружила нарушения порядка проведения экзамена и моральных норм, — говорится в сообщении.

Сотрудники министерства также поговорили с работниками ППЭ и задействованными в организации входа на экзамен лицами. Видеозаписи подтверждают, что вход «был организован с 09:01 в соответствии с рекомендациями», подчеркнули в ведомстве.

В министерстве уточнили, что для контроля соблюдения прав учеников подготовлены материалы для передачи соответствующим органам. Кроме того, «им и общественности будут представлены записи с камер видеонаблюдения», подчеркнули в Минобразования Воронежской области.

Ученицы школы №62 в Воронеже ранее пожаловались, что их просили снимать нижнее белье перед ЕГЭ во время проверок на наличие шпаргалок. Учениц заставляли поднимать футболки и показывать грудь, а некоторых — и вовсе снимать лифчики и даже трусы. Некоторые также пожаловались на то, что в туалетах во время экзамена отсутствовали двери в кабинках.