Минобороны: в Черном море уничтожены четыре катера с десантниками ВСУ

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Четыре американских катера с украинскими десантниками на борту были уничтожены в ночь на понедельник в северо-западной части акватории Черного моря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что в операции по их уничтожению участвовали самолеты морской авиации.

4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья, — заявили в Минобороны.

Напомним, ночью 2 сентября, ВСУ попытались совершить вторую атаку на переправу через Керченский пролив. Как и в первом случае, для удара использовался морской беспилотник. Также Министерство обороны России сообщило о третьей попытке украинской армии ударить по Крымскому мосту. По данным ведомства, водный беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря.

До этого глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что дрон ВСУ атаковал город Курчатов. По его словам, в результате налета повреждено нежилое здание. Пострадавших не зафиксировано. Пресс-служба Курской АЭС позже отметила, что удар украинского беспилотника никак не повлиял на работу электростанции.