Минобороны сообщило об успехе костромских десантников под Часовым Яром МО РФ: костромские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Часовым Яром

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие Костромского гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ России взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ у Часова Яра, сообщили в Минобороны РФ. На Донецком направлении подразделения при поддержке авиации и артиллерии улучшили положение на линии соприкосновения.

В ходе разведки с воздуха десантники выявили основные огневые средства и опорные пункты ВСУ. Обнаруженные пункты управления были уничтожены артиллерийским огнем. После нескольких ударов военнослужащие начали штурм с нескольких направлений.

Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения, с помощью которых командиры управляли боем. В дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели опорным пунктом в одном из зданий, — заявили в Минобороны.

Ранее корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер заявлял, что для защиты Харькова ВСУ вынуждены отводить войска с других участков на фоне вопиющей нехватки бойцов личного состава. По его данным, острый дефицит украинских военных прежде всего наблюдается в районе боестолкновений близ Часова Яра, Клещеевки и Андреевки, где ожесточенные бои идут на протяжении многих месяцев.