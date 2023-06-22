Минобороны сообщило об отбитой атаке украинских войск у Новоданиловки Минобороны: ВС РФ заставили отступить военных ВСУ, пытавшихся атаковать у Новоданиловки

Фото: МО Украины

В районе населенного пункта Новоданиловка, что на Запорожском направлении, войска группировки «Восток» успешно отбили нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны РФ Олега Чехова. По его словам, противник был вынужден отступить, понеся потери в живой силе и технике.

В этом же районе Новоданиловки мотострелковыми подразделениями группировки отражена атака противника, наступавшего силами до взвода. Понеся потери в живой силе и технике, противник отступил, — заявил Чехов.

Кроме того, в том же районе было уничтожено хранилище боеприпасов ВСУ. В дополнение к событиям в районе Новоданиловки, российские войска также осуществили атаку на войска ВСУ в районах Пятихаток и Степового.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что ВСУ попытались повторить рецепт ноября прошлого года, но в этот раз у них ничего не вышло. По его словам, ВС России накопили достаточно сил, чтобы при нахождении в обороне удачно перемалывать силы противника.

Ранее Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем планировала Украина. Президент подчеркнул, что ВСУ будут продвигаться так, как посчитают нужным, невзирая на попытки давления. По словам Зеленского, независимо от продвижения контрнаступления, Киев не согласится на заморозку конфликта. Он также напомнил о необходимости гарантий безопасности для Киева и назвал конечной целью вступление в НАТО.