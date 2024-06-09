Минобороны сообщило о перехвате «Нептуна» над российским регионом МО: ПВО сбила управляемую ракету «Нептун-МД» над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурными средствами ПВО одна ракета «Нептун-МД» и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Новооскольским городским округом сбито несколько воздушных целей, пострадавших нет.

В период с 09:30 до 10:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ c применением управляемой ракеты «Нептун-МД» и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении ведомства.

Гладков отметил, что в селе Песчанка выбиты окна в одном частном доме и в одном коммерческом объекте. Осколками посечены два автомобиля. В поселке Прибрежный повреждено остекление в подъездах двух многоквартирных домов.

Ранее Гладков сообщил об ударе украинского дрона-камикадзе по нефтебазе на территории Старооскольского городского округа. В результате прилета там начался пожар. Обошлось без пострадавших.

До этого Минобороны России заявляло об атаке украинских войск на Краснодарский край, ВСУ использовали беспилотники самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили в небе над регионом пять дронов.