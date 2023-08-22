Минобороны сообщило о попытке атаки БПЛА на Крым Минобороны РФ: системы РЭБ подавили два БПЛА Украины рядом с Крымом

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать российские объекты двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, инцидент произошел северо-западнее Крыма. В результате беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и потерпели крушение в Черном море, в 40 километрах от полуострова.

21 августа около 23:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были обнаружены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, — сообщили в ведомстве.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаковать военный аэродром Шайковка в Калужской области. По информации канала, это был гражданский коптер, оснащенный взрывным устройством и усиленной батареей, он был сбит системой ПВО, жертв и разрушений нет. В Минобороны РФ не комментировали информацию.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что системы ПВО сбили два беспилотника в регионе. По его словам, один БПЛА был уничтожен в Белгородском районе, а второй — в Шебекинском городском округе.