Водителя депутата гордумы Екатеринбурга задержали за взяточничество По подозрению во взяточничестве задержан водитель депутата гордумы Екатеринбурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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В Екатеринбурге по подозрению во взяточничестве группой лиц задержали водителя депутата местной городской Думы Алексея Вихарева, сообщил Telegram-канал Ural Mash. Полицейские обыскали дом сожительницы мужчины, он сбежал через окно и уехал на своем внедорожнике, но позже был задержан.

Задержание производил СОБР. Водитель не признает вину, и в настоящее время находится в изоляторе временного содержания. Меру пресечения ему изберут 21 июня. Задержанный уже был судим за мошенничество с оформлением фиктивных ДТП.

Ранее освобожденному от должности замминистра обороны России Тимуру Иванову предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Суд арестовал его до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

До этого в Орле задержали первого заммэра города Вадима Ничипорова по делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности в сфере перевозок. По имеющимся данным, бизнесмены жаловались на то, что платили деньги Ничипорову за так называемое покровительство, а когда они перестали платить, вице-мэр стал препятствовать их бизнесу.