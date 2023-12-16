Минобороны сообщило о новой атаке беспилотников на Крым Минобороны: силы ПВО уничтожили еще шесть БПЛА Украины в небе над Крымом

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские силы противовоздушной обороны вечером 15 декабря уничтожили еще шесть беспилотных летательных аппаратов, намеревавшихся совершить атаку на Крым, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что инцидент произошел в период с 23:00 до 23:50 мск.

15 декабря в период с 23.00 до 23.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Крыма. Дежурными средствами ПВО уничтожены еще 6 украинских беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что в период с 20:30 до 22:30 15 декабря в небе над Крымом российские военные сбили 26 беспилотников. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе сработала система противовоздушной обороны. Он добавил, что, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат. Губернатор также призвал доверять только официальной информации.

Также вечером 15 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале о ракетном обстреле Генического муниципального округа. По его данным, средства ПВО сбили по меньшей мере 15 целей. Он также предупредил местных жителей, что на землю падают «осколки и обломки».

В конце ноября Минобороны РФ сообщило о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов на ряд регионов. По данным военных, над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось уничтожить 11 беспилотников.