Минобороны: снаряд РСЗО «Ураган» уничтожен над Белгородской областью

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивный снаряд удалось уничтожить дежурными средствами ПВО над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны. По данным ведомства, боеприпас был выпущен реактивной системой залпового огня «Ураган», принадлежащей ВСУ.

Около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Ураган». Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд уничтожен над территорией Белгородской области, — заявили в Минобороны.

Напомним, что ВСУ дважды за день обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в обоих случаях обошлось без пострадавших. При этом при вечернем обстреле были повреждения линии электропередачи, из-за чего под отключение попали абоненты четырех улиц в селе. А днем пострадали частные домовладения: были выбиты окна, посечены кровли и заборы, теплица и гараж. Кроме того, оказался поврежден один легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по монастырю под Угледаром. Тогда в результате удара погиб священник, также была тяжело ранена 83-летняя монахиня.