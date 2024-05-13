В Минобороны рассказали о поражении важной цели силами российской ПВО Минобороны: российская ПВО сбила Су-27 Украины

Фото: МО РФ

Средства российской ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны России. За сутки уничтожено 33 беспилотника, шесть тактических ракет «Точка-У» и другие цели.

Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата, шесть тактических ракет «Точка-У», 39 реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха», «Vampire» чешского производства и HIMARS производства США, пять управляемых авиабомб «Hammer» производства Франции, пять противорадиолокационных ракет HARM производства США и четыре крылатые ракеты «Storm Shadow» производства Великобритании, — говорится в сводке Минобороны России.

Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО уничтожили украинский дрон, вошедший на территорию Белгородской области. По данным ведомства, летательный аппарат нейтрализовали в районе 12:00 мск. БПЛА был самолетного типа, уточнили военные.

Также в МО РФ сообщили о перехвате силами ПВО 12 снарядов, запущенных ВСУ из РСЗО «Ольха» по Белгородской области, а также четырех ракет британского производства Storm Shadow над Крымом. Кроме того, украинские военные пытались атаковать дронами Курскую и Липецкую области, все беспилотники были также нейтрализованы.