Минобороны России пригрозило сбивать терминалы Starlink в зоне СВО Минобороны назвало терминалы Starlink в зоне СВО законными целями ВС РФ

Фото: Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оборонно-промышленный центр России предупредил, что новые терминалы Starlink в зоне СВО будут законными целями российских вооруженных сил, заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник войск РЭБ ВС РФ Юрий Ласточкин. По его словам, украинские военные пользовались Starlink на протяжении всего времени спецоперации.

Имеющийся научно-технический задел предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет нам оперативно принимать меры по включению новых объектов в перечень целей для воздействия, — отметил Ласточкин.

Он добавил, что терминалами системы пользовались практически на всех ступенях управления ВСУ. Передача технологий коммерческой системы Украине Ласточкин считает лицемерием и продолжением политики «двойных стандартов» со стороны США.

Ранее офицер запаса ДНР Александр Матюшин заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink от компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска в зоне специальной военной операции на Украине используют не только ВСУ, но и ВС России. Военный эксперт пояснил, что благодаря Starlink системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут иметь более-менее устойчивую связь.