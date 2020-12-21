Минобороны России построит более 50 объектов на Курилах

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Военные строители планируют возвести на Курильских островах более пятидесяти сейсмостойких объектов. Об этом заявил заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

Мы уже ввели в эксплуатацию свыше 25 различных сооружений на архипелаге Большой гряды Курильских островов. На Кунашире подразделение ПВО заступило на дежурство на обновлённую боевую позицию. Всего на Курильской гряде военные строители возведут 51 объект. Всё, что мы сейчас там строим, рассчитано на устойчивость к землетрясениям магнитудой до девяти балов, — рассказал он «Российской газете».

По его словам, семь общежитий для личного состава, в том числе на островах Итуруп и Кунашир, уже сданы в эксплуатацию. Ещё одно планируется достроить в начале 2021 года. Иванов добавил, что новое жилье полностью благоустроено — в комнатах имеется всё необходимое для жизни. В военных городках установлены энергоблоки из дизельных генераторов в модульных автоматизированных котельных.

Ранее пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что системы С-300 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на островах Курильской гряды. Система способна уничтожать баллистические ракеты, аэродинамические цели на дальности до 400 километров и высоте до 37 километров, а также прикрывать важные объекты от воздушных атак.

В ответ на это правительство Японии выразило протест, подчеркнув, что действия России недопустимы и не соответствуют позиции Токио по Курилам.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается, писал NEWS.ru.