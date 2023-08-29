Минобороны РФ: ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью дрона

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки с помощью беспилотного летательного аппарата на территорию Белгородской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В ведомстве уточнили, что дрон был самолетного типа.

28 августа т.г. около 23.00 мск. пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в заявлении Минобороны.

Система противовоздушной обороны России уничтожила беспилотник в небе над территорией региона. Информация о пострадавших и разрушениях не сообщается.

28 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об уничтожении системами ПВО украинских беспилотников в республике. Он уточнил, что дроны были сбиты на севере и западе полуострова. Глава региона призвал крымчан доверять только официальным источникам информации и сохранять спокойствие.

Минобороны России 28 августа сообщило, что у побережья Крыма системы противовоздушной обороны сбили украинскую крылатую ракету. В ведомстве уточнили, что боеприпас уничтожили в районе 11:30 часов по московскому времени над акваторией Черного моря у побережья Крыма.