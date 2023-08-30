Минобороны РФ: украинский БПЛА уничтожен над Калужской областью

Фото: МО Украины

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен над Калужской областью, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Инцидент произошел 30 августа около 02:00 по московскому времени.

30 августа около 02:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области, — заявили в Минобороны РФ.

В ночь на 30 августа пресс-служба Минобороны РФ также сообщила, что дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области, уточнили в военном ведомстве.

Жители Тулы ранее рассказали о вспышках в районе предприятия «Тулачермет». Сообщалось о введении ограничений на полеты над регионом и соседними областями.

При этом над территорией Тульской области утром 29 августа средствами ПВО были уничтожены два беспилотника, сообщали ранее в Министерстве обороны России. Уточнялось, что украинская армия использовала дроны самолетного типа. Громкие хлопки были слышны в промежутке между тремя и пятью часами утра. Пострадавших и разрушений инфраструктуры в тот раз зафиксировано не было.