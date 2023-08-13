Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника в небе над Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы российской противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотного летательного аппарата по объектам на территории РФ, сообщили в Минобороны. Объект был сбит над Белгородской областью. В ведомстве уточнили, что беспилотник самолетного типа принадлежал Украине.

13 августа около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве добавили, что в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об уничтожении двух украинских беспилотников в регионе за сутки. По его словам, в результате атак никто не пострадал. Гладков уточнил, что один из беспилотников был сбит на подлете к Белгороду, второй — возле поселка Батрацкая Дача. Кроме того, БПЛА атаковали село Журавлевка в Белгородском районе и село Демидовка в Краснояружском районе. Первый дрон сбросил гранату, второй — неустановленное взрывное устройство.