Минобороны РФ сообщило о попытке атаки беспилотника ВСУ в Подмосковье

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Украинский беспилотник совершил попытку атаки в Московской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. После выхода из строя дрон упал в районе населенного пункта Покровское в Одинцовском районе. Пострадавших нет.

21 августа около 06:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, — говорится в заявлении.

Одновременно с этим во Внуково были введены временные ограничения. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты. По соображениям безопасности некоторые рейсы были перенаправлены в другие авиагавани, сообщили ТАСС в пресс-службе Внуково.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке дрона Вооруженных сил Украины на железнодорожный вокзал в Курске. По его словам, беспилотный летательный аппарат врезался в крышу здания, после чего на ней возник пожар. Вскоре возгорание было ликвидировано. Губернатор рассказал, что в результате происшествия пострадали пять человек, госпитализация никому из них не потребовалась.