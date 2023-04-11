Минобороны РФ: штурмовики «Вагнера» продолжают бои в центре Артемовска

Штурмовые отряды «Вагнер» продолжают бои по овладению кварталами в центре Артемовска, сообщило Минобороны РФ. На флангах штурмовиков поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск, отметили в Telegram-канале ведомства.

Штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения ВДВ, — говорится в сообщении МО РФ.

В ведомстве добавили, что вагнеровцы вытесняют противника к западным окраинам Артемовска.

Отмечается, что за сутки ВСУ потеряли в Артемовске более 450 человек. За сутки в районе Артемовска авиация совершила 11 вылетов, а ракетные войска и артиллерия выполнили 48 огневых задач. Уничтожено три танка, три БМП, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также две американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.