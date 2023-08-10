Минобороны РФ показало боевую работу экипажей ЗРПК «Тунгуска-М1» в зоне СВО

Фото: МО РФ

«Тунгуска-М1»

Минобороны РФ опубликовало в Telegram-канале видео боевой работы экипажей зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска-М1» в зоне специальной военной операции. Командир боевой машины ЗРПК рассказал, что подразделение сбивает как БПЛА, так и украинские ракеты. Цели на дальности до 10 км поражают зенитными управляемыми ракетами, при этом цели на расстоянии до 4-5 км можно поразить и зенитными автоматами.

У нас боевое дежурство дневное: увидели цель, запросили, зацепили ее, пустили, поразили. Ее нужно «вести» в течение 10 секунд. Наводчик, который сидит в башне, он производит наводку, и доводит на экране ракету до цели, потому что цель может двигаться, и нужно сместить ракету, — рассказал командир БМ ЗРПК.

По словам военного, их РЛС покрывает очень большую дистанцию, поэтому экипажу нет необходимости выезжать на большие расстояния.

Ранее военкор Александр Коц опубликовал видео уничтожения самоходной артиллерийской установки Krab польского производства, которая была подбита российскими войсками на Кременском направлении. На кадрах показано обнаружение гаубицы противника с последующим нанесением удара и поражением цели.