Над Крымом сбили украинскую ракету комплекса С-200

Фото: МО РФ

Украинская ракета была сбита над Крымом вечером в субботу, 7 октября, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram. По данным ведомства, ВСУ пытались нанести удар боеприпасом зенитного ракетного комплекса С-200, переоборудованным для ударов по наземным целям. Ракета была уничтожена в воздухе силами ПВО.

7 октября около 18:00 по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе, — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 октября малый ракетный катер Черноморского флота ВМФ РФ успешно уничтожил беспилотник ВСУ на подлете к Крыму. В Минобороны России уточнили, что БПЛА сбили в 10 км от юго-западного побережья полуострова.

Кроме того, вечером 5 октября средства ПВО сработали в Курской области после того, как ВСУ предприняли попытку атаковать объекты инфраструктуры беспилотником самолетного типа. Военным удалось перехватить аппарат. Эту информацию подтвердил и губернатор региона Роман Старовойт.