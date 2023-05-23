Стали известны детали зачистки Белгородской области от диверсантов Губернатор Гладков: зачистка территории от украинской ДРГ продолжается

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Министерство обороны совместно с силовыми структурами продолжает зачистку территории Грайворонского округа. Он подчеркнул, что местным жителям, покинувшим свои дома, пока рано возвращаться.

Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит. Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих соцсетях, и главы местного самоуправления доведут информацию, когда будет безопасно, — подчеркнул Гладков.

Он добавил, что во время эвакуационных мероприятий умерла женщина 1941 года рождения. В населенных пунктах, в которые зашли украинские диверсанты, остаются двое раненых мирных жителей.

Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение. Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет, — отметил Гладков.

22 мая Гладков рассказал, что на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла группа украинских диверсантов.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг причастность ВСУ к диверсии в Белгородской области.