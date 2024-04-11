Появилось видео с борта уничтожившего БМП Bradley дрона РИА Новости: Минобороны показало видео с уничтожившего БМП Bradley дрона

На видео попало уничтожение боевой машины пехоты Bradley Вооруженных сил Украины с помощью дрона. Запись с борта БПЛА опубликовало РИА Новости. Минобороны РФ пока не подтверждало данную информацию.

Инцидент произошел на Авдеевском направлении. На записи видно, как дрон на большой скорости приближается к БМП со стороны борта.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что российские военнослужащие подошли вплотную к Часову Яру в Донецкой Народной Республике, однако для захода им необходимо выровнять фланги и обвязать город. Войскам следует обеспечить несколько точек входа с разных направлений и растянуть силы обороны ВСУ. Обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша предположил, что Часов Яр падет, как еще одна «украинская крепость» — Авдеевка.

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие Вооруженных сил России установили контроль над Водяным на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, населенный пункт взяли бойцы подразделения группировки войск «Центр». Кроме того, военные продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ и заняли более выгодные рубежи.