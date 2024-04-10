Минобороны показало, как штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ МО РФ: штурмовики ВКС России уничтожили опорный пункт ВСУ

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины на Северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Минобороны РФ. Ведомство опубликовало кадры воздушной атаки.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба концерна «Калашников» сообщила, что спецназ Росгвардии с помощью беспилотника «Скат 350М» обнаружил топливную базу ВСУ и навел удар по ней. В компании отметили, что после получения данных о местоположении топливной базы Воздушно-космические силы России нанесли удар по складу противника в глубоком тылу. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВКС РФ авиационными бомбами ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу. По его словам, на территории завода производили беспилотники, также там располагались подземные складские помещения. Минобороны России эту информацию также не комментировало.