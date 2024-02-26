Минобороны показало кадры ликвидации позиций ВСУ под Купянском МО РФ: Су-34 уничтожил бомбами с УМПК скопление сил ВСУ на Купянском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в ходе спецоперации уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что для выполнения задачи военные использовали бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

В ходе выполнения боевого вылета экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес авиационный удар фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по расположению личного состава и бронированной техники ВСУ, — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Там также уточнили, что в результате бомбардировки все цели были уничтожены. После выполнения задачи истребитель вернулся на аэродром вылета.

На видеокадрах Минобороны РФ, опубликованных в Telegram-канале РИА Новости, можно увидеть, как самолет готовится на аэродроме, совершает вылет и заходит на цель. После удара видны планирующие над облаками бомбы. Также показано возвращение самолета на аэродром.

Ранее бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. При ударе использовались бомбы с УМПК. В Министерстве обороны РФ уточнили, что в ходе миссии бомбардировщики сопровождались истребителями Су-35.

До этого российские силы уничтожили пункт управления бригады ВСУ, созданный по стандартам НАТО специально для контрнаступления. Военнослужащие подразделения противника обучались в западных странах, бригаду укомплектовали иностранным вооружением и техникой.