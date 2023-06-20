Минобороны показало кадры с Су-25, выполнившим уже 230 ударов по ВСУ Минобороны: один из Су-25 совершил уже более 230 вылетов на поражение противника

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Один из самолетов Су-25 Воздушно-космических сил России в рамках участия в специальной военной операции выполнил более 230 боевых миссий, следует из видео, опубликованного Министерством обороны России. В представленном видеоматериале демонстрируется процесс подготовки двух штурмовиков Су-25 к новому боевому заданию.

На штурмовики устанавливают вооружение, включая одни из самых мощных российских неуправляемых авиабомб С-25, загружают кассеты с ложными тепловыми целями. Далее самолеты отправляются для выполнения очередной задачи, наносят ракетный удар по противнику и возвращаются на базу.

На борту одного из штурмовиков можно увидеть 23 белых звезды, каждая из которых символизирует 10 успешно выполненных боевых миссий.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что авиацией разбомблены опорные пункты и скопление техники ВСУ на трех направлениях. Речь идет о Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях, уточнил представитель группировки.