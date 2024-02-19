Минобороны показало новые кадры брошенной техники ВСУ в пригородах Авдеевки

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министерство обороны России опубликовало новые кадры оставленной военной техники ВСУ в пригородах Авдеевки после отступления украинских военных из этого населенного пункта. В ведомстве подчеркнули, что отход был «спешным» и «бесконтрольным».

Под непрерывным огневым воздействием российских войск лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику, — говорится в описании к видео.

Кадры сняты дроном, на них можно рассмотреть несколько образцов военной техники, в хаотичном порядке стоящие у дороги. Также показано уничтожение одного из образцов с помощью беспилотного летательного аппарата.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки 17 февраля. Он признался, что принял такое решение во избежание окружения и ради сохранения жизни солдат.

Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о взятии Авдеевки, расположенной на территории ДНР, под полный контроль российских вооруженных сил. По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра. В ведомстве пояснили, что продвижение российских войск не предавалось огласке до полного взятия города под контроль РФ.

При этом украинские военнослужащие утверждали, что в Авдеевке к ним перестали присылать эвакуационную технику за ранеными, начиная с 14 февраля. Некоторым бойцам ВСУ удалось самостоятельно выйти из окружения.