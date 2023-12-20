Минобороны подтвердило уничтожение украинского беспилотника под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны РФ подтвердило уничтожение украинского беспилотника над Белгородской областью. Как уточнили в военном ведомстве, инцидент произошел около 21:00 мск.

20 декабря в районе 21:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью, — заявили в пресс-службе Минобороны.

Ранее еще один беспилотник упал в Подмосковье. Telegram-канал Baza со ссылкой на свидетелей писал, что дрон рухнул в районе Краснопресненского пруда. Сведений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Telegram-канал SHOT также выяснил, что грохот от падения был слышен за несколько километров от места происшествия. По его данным, сейчас перекрыта Магистральная улица. По словам очевидцев, обломки БПЛА упали рядом с проезжей частью, уточнил SHOT. СМИ сообщают, что в районе происшествия уже образовалась большая пробка, пока люди не могут проехать.

На опубликованных кадрах видно, что на место происшествия уже прибыли правоохранители. Министерство обороны РФ и власти пока не комментировали эту информацию.