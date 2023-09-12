Минобороны подтвердило падение Су-24 под Волгоградом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-24

Министерство обороны России подтвердило крушение бомбардировщика Су-24 в Волгоградской области, передает РИА Новости. Падение произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

Отмечается, что полет совершался без боекомплекта, а самолет упал в безлюдной местности. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что самолет Су-24 потерпел крушение в Калачевском районе Волгоградской области, в пяти километрах от хутора Лошки. По информации канала, на борту находились два члена экипажа.

12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», совершавший рейс Сочи — Омск, подал сигнал тревоги и совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находился 161 пассажир и шесть членов экипажа, все они были эвакуированы. Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что при подлете к Омску на борту Airbus A320 произошел отказ гидросистемы. Из-за этого пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку.

27 июля в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района разбился вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Алтай авиа». Он совершал коммерческий полет по маршруту Карасук — Ак-Кем — Тюнгур. Изначально в МЧС заявили, что шестеро погибли, а остальные получили травмы. Позднее выяснилось, что в результате крушения четыре человека погибли, еще 10 получили ранения. Состояние троих пострадавших оценивалось как крайне тяжелое — они получили ожоги 90% тела.