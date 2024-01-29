Минобороны подтвердило атаку дрона ВСУ под Брянском МО: над территорией Брянской области уничтожили украинский дрон

Фото: МО Украины

Российские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ в небе над Брянской областью, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. В ведомстве уточнили, что попытка террористической атаки была пресечена около 21:50 мск.

Около 21:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, — отметили представители министерства.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявил, что силы ПВО пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотников на территории Брянской области. По его словам, противовоздушная оборона уничтожила украинский дрон над Жуковским районом. Никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

ВСУ 16 января ВСУ совершили двойную атаку на Брянскую область с применением беспилотных летательных аппаратов. Системы ПВО уничтожили один дрон над Трубчевским районом, а другой — над Суземским.

Тогда же украинские войска обстреляли село Курковичи. В результате атаки получили повреждения четыре жилых дома. Мирные жители не пострадали.