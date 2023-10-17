Минобороны подтвердило атаку дрона ВСУ на Белгородскую область

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Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что дрон был самолетного типа.

17 октября около 21:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система ПВО сбила беспилотник самолетного типа над Белгородом. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На месте работали оперативные службы.

Накануне вечером силы ПВО сбили три БПЛА самолетного типа в Белгородской области. По словам Гладкова, информации о пострадавших не поступало. Минобороны России ситуацию не комментировало.

15 октября украинские военные обстреляли села Демидовка и Графовка в Белгородской области. Как пояснил губернатор, в результате атаки никто не пострадал. При обстреле была повреждена линия электропередачи, из-за чего жители четырех поселений в районе остались без света. Аварийные службы приступили к устранению последствий утром, когда на улице посветлело.