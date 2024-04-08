Минобороны опубликовало видео уничтожения РСЗО «Вампир» Минобороны показало, как российский «Град» уничтожил украинскую РСЗО «Вампир»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Минобороны РФ в своем Telegram-канале опубликовало кадры уничтожения ракетной системы залпового огня «Вампир» ВСУ. Удар нанесла российская РСЗО «Град».

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» группировки прикрытия государственной границы уничтожил вместе с боекомплектом вражескую РСЗО «Вампир», которая обстреливала несколько дней населенные пункты Белгородской области, — говорится в публикации.

В уничтожении цели позволили убедиться кадры объективного контроля с БПЛА, которые были получены в режиме реального времени, подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» сорвал ротацию личного состава Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. В Минобороны РФ пояснили, что военные получили координаты места скопления личного состава ВСУ и выдвинулись на неподготовленную боевую позицию. Затем бойцы выполнили пристрелочный пуск 122-мм ракет. Военное ведомство отметило высокий уровень подготовки расчетов РСЗО, который позволяет оперативно наносить удары по выявленным местам скопления личного состава и техники ВСУ.