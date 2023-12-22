Минобороны не даст открыть аэропорт Краснодара для гражданских самолетов «Известия»: МО РФ дало отрицательный отзыв по открытию аэропорта в Краснодаре

Фото: Владислав Гончаров/РИА Новости

Снимать ограничения на полеты гражданских самолетов в аэропорт Краснодара не будут, сообщают «Известия» со ссылкой на два анонимных источника. Соответствующее решение, по словам собеседников в авиации и силовых структурах, было принято после обсуждения в Министерстве обороны.

Минобороны РФ сегодня дало отрицательный отзыв по открытию краснодарского аэропорта, — пояснил один из них.

Ранее сообщалось, что пока открывать воздушную гавань небезопасно, а вопрос планируется решить к февралю 2024 года. Аэропорт был закрыт в целях безопасности после начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года. 22 декабря в Минобороны обсуждали технические возможности восстановления работы аэропорта.

16 декабря аэропорт Краснодара получил оценку «отлично» от надзорных органов по итогам тестового рейса. Работники воздушной гавани ожидали разрешения Росавиации на возобновление работы. В проверочных мероприятиях участвовали авиакомпания «Азимут» и студенты профильных колледжей. Учащиеся были задействованы в симуляции работы всех систем аэропорта, от регистрации на рейс до посадки.