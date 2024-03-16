Над российским регионом сбили два беспилотника Минобороны: над Белгородской областью уничтожили два украинских БПЛА

Фото: МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что дроны были самолетного типа.

16 марта около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

13 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Белгород атаковали два БПЛА самолетного типа. Один из них врезался в многоквартирный дом. В здании были выбиты окна, повреждены фасад и кровля. Мэр города в свою очередь уточнил, что из-за прилета дрона в жилую пятиэтажку пострадало остекление в девяти квартирах, а в двух образовательных учреждениях «треснули стекла в двух окнах». Второй дрон, прилетевший в Белгород, упал в реку. Пострадавших в обоих случаях нет, утверждал белгородский губернатор.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 13 марта над Белгородской областью сбили 11 беспилотников. Утром 13 марта один из беспилотников попал в региональное управление ФСБ в Белгороде.