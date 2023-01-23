Минобороны начало возведение водовода для обеспечения Донбасса чистой водой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России начало строительство нового водовода, который обеспечит жителей Донбасса питьевой водой, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Он соединит Ростовскую область и Донбасс.

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к строительству крупного водовода для обеспечения жителей Донбасса чистой питьевой водой. Новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой Народной Республики до канала Северский Донец — Донбасс, — уточнили в министерстве.

Мощность водовода составит до 300 тысяч кубических метров воды в сутки.

Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак заявил, что интеграция энергосистем Крымского полуострова и остальной части России завершена. По его словам, в энергосистеме Крыма применяются наиболее эффективные технологии, а благодаря сетевому строительству также планируется обеспечить независимое энергоснабжение Херсонской и Запорожской областей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет РФ в 2022 году, по предварительным данным, исполнен с дефицитом 3,3 трлн рублей, или 2,3% ВВП. Он отметил, что основные доходы в ушедшем году были связаны с высокой конъюнктурой цен на энергоносители и ростом ненефтегазовых доходов. Общие доходы бюджета составили 27,77 трлн, а расходы — 31,11 трлн.