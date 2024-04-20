Минниханов определил порядок действий на случай тревоги в Татарстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рустам Минниханов

В трудовых коллективах и среди населения необходимо проводить разъяснительную работу о порядке действий при объявлении тревоги, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе совещания в кабмине республики на фоне атаки БПЛА на регион. По его словам, также следует информировать местных жителей о расположении укрытий.

Вести в трудовых коллективах и среди населения постоянную разъяснительную работу о порядке действий в случае объявления тревоги, донести информацию о расположении мест укрытия от возможных воздушных атак, о необходимости спокойствия, порядка при ЧС, — заявил Минниханов.

Он отметил, что вопросы в части обеспечения безопасности особенно актуальны в преддверии Дня Победы. Минниханов поручил главам муниципальных образований, правоохранительным органам и спецслужбам учесть требования антитеррористической безопасности при планировании массовых мероприятий.

Утром 17 апреля Вооруженные силы Украины пытались атаковать объекты на территории Татарстана с помощью беспилотника. По данным Минобороны России, дрон нейтрализовали дежурные средства противовоздушной обороны.

В этот же день в Росавиации сообщили, что аэропорты Нижнекамска и Казани временно перестали принимать и отправлять самолеты в целях безопасности. Ограничения также вводили в аэропорту Нижнего Новгорода, спустя время воздушная гавань возобновила работу в прежнем режиме.