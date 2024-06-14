Чиновники здравоохранения поставили под угрозу жизнь ребенка в Забайкалье СК: в Забайкалье не купили лекарства ребенку с неизлечимым заболеванием

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В Забайкалье чиновники здравоохранения поставили под угрозу жизнь ребенка, пишет «МК в Чите» со ссылкой на СУ СКР по Забайкальскому краю. Как рассказали в Следственном комитете, пятилетнему ребенку, который страдает от неизлечимого генетического заболевания, не купили и не выдали необходимые лекарства.

По версии следствия, должностными лицами Министерства здравоохранения Забайкальского края ненадлежащим образом организована работа по обеспечению жизненно необходимыми лекарственными средствами нуждающихся в них граждан, — сообщили в СК.

Из-за халатности работников ведомства завели уголовное дело. Следователи допросят родителей, а также представителей регионального Министерства здравоохранения. Кроме того, специалисты изымут и изучат документы, в которых зафиксирован порядок приобретения жизненно необходимых лекарственных препаратов. Возможно назначение судебных экспертиз.

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