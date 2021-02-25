Министра ЖКХ Башкирии задержали по делу о превышении полномочий

https://static.news.ru/photo/fab18a78-775a-11eb-8115-96000091f725_660.jpg Борис Беляев Фото: pravitelstvorb.ru

В Башкирии задержали министра ЖКХ Бориса Беляева в связи с расследованием уголовного дела о превышении должностных полномочий в ходе строительства очистных сооружений.

Беляев задержан на 48 часов по статье УК РФ 91 в рамках расследования уголовного дела против министра строительства Башкирии Рамзиля Кучарбаева, — рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В агентстве отметили, что официальных комментариев со стороны ФСБ и следственных органов пока нет.

Кучарбаев в настоящее время находится под домашним арестом. Согласно материалам уголовного дела, в 2017 году он, будучи начальником управления капитального строительства, подписал акт о принятии новых очистных сооружений в городе Кумертау. При этом объект не был готов к эксплуатации и до сегодняшнего дня непригоден к использованию. Ущерб от действий Кучарбаева составил 95 млн рублей, которые были выплачены по госконтракту подрядчику, занимавшемуся возведением очистных сооружений.

Ранее NEWS.ru писал, что уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении мэра Томска Ивана Кляйна. По версии следствия, в 2016 году он, являясь основным акционером ОАО «Томское пиво» и действуя в интересах этой компании, дал незаконное указание главе департамента градостроительства и архитектуры внести в систему «ГеоКад» ложную информацию о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении участка ОАО и на этом основании отказать в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны. В результате предприниматель не смог воспользоваться территорией для строительства многоэтажных жилых домов, как было запланировано.