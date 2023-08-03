Министра здравоохранения Самарской области задержали

Фото: Правительство Самарской области

Армен Бенян

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян был задержан, сообщает издание 63.ru со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, в настоящее время в ведомстве работают сотрудники полиции и ФСБ. Причины задержания остаются неизвестными. Официальных комментариев от силовых ведомств или минздрава региона не поступало.

Главу ведомства [Армена Беняна] задержали. Сейчас в Минздраве работают ФСБ и МВД, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сфера здравоохранения Самарской области ранее уже привлекала внимание правоохранительных органов. Так, весной 2023 года был задержан заместитель главного врача больницы Середавина Алексей Ошурков. Его обвинили в мошенничестве. В настоящее время врач находится в следственном изоляторе. Ранее главой этой больницы был сам Бенян.

В конце июля сотрудники полиции задержали министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова. Предполагается, что оно связано со строительством метрополитена в Красноярске. Димитров занял должность главы ведомства в 2017 году. За несколько дней до этого был задержан бывший руководитель казенного учреждения «Краевое транспортное управление», выступавшего заказчиком проектировки метро.